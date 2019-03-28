إسبانيا – شهد مران برشلونة اليوم الخميس عودة نجوم الفريق الدوليين من معسكرات منتخباتهم استعدادا لمواجهة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول السبت المقبل في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل طبيعي في المران يوم الأربعاء ما يشير إلى جاهزيته بعد شكوى من الإصابة في الفترة الماضية.

وأصيب ميسي في العضلة التي يعاني منها منذ فترة مع برشلونة ما استدعى غيابه عن مواجهة المغرب يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك ليونيل ميسي فى المباراة الودية التى جمعت الأرجنتين بفنزويلا السبت الماضي، وانتهت بخسارة التانغو 1-3 على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن برشلونة بدأ الاستعداد لمواجهة إسبانيول في ظل وجود القوة الضاربة بعودة لويس سواريز، وجوردي ألبا، وسيرخيو بوسكيتس، وسيرجي روبيرتو، وفيلب كوتينيو، وآرثر ميلو بالإضافة للكولومبي جيسون موريلو، للتدريبات، كما تدرب ريكي بويغ أيضا.

وانضم للمران أمس الأربعاء كل من تير شتيغن، سيليسن، سيميدو، راكيتيتش، توديبو، ميسي، ألينيا، وأومتيتي بالإضافة إلى فيرمايلين، فيما لم ينضم للتدريبات حتى الآن التشيلي أرتورو فيدال.

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

المصدر: تويتر