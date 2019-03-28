ليبيا – عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس الأربعاء إجتماعاً ضم مندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والحرس البلدي والهيئة العامة للأوقاف وعدد من مدارء الإدارات التابعة للهيئة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موضوع المصاحف المزورة والمُحرفة ومجهولة الهوية وما قد يترتب عن إنتشارها في المساجد ودور التحفيظ والمكتبات العامة والخاصة من تزوير وتحريف لكتاب الله.

وخلص الاجتماع إلى مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة ضم لجنتي الخبراء بجمعية الدعوة الاسلامية والهيئة العامة للأوقاف وتشكيل لجنة موحدة تتفرغ لكتابة ومراجعة المصحف.

وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للأوقاف وجهازي الأمن الداخلي والحرس البلدي لمتابعة دور النشر التي بها نسخ وردت بها أخطاء لمصادرتها وسحبها من المساجد ،مطالبين بأن تتولى الهيئة العامة للأوقاف إعداد بيان تؤكد فيه عدم السماح بطباعة أي مصحف خارج الاطار القانوني.

وخاطب الحضور مجلس وزراء الوفاق بضرورة فصل الإدارة العامة للمطبوعات عن الهيئة العامة للثقافة إلى جانب إقامة ندوة علمية تنقل عبر وسائل الإعلام المختلفة لترشيد الرأي العام بخطورة المشكلة وضررها على الأمن القومي بالإضافة إلى إلتزام الهيئة العامة للأوقاف بتحديد قائمة بالمصاحف القابلة للتداول والمُجازة من قبلها .