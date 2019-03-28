الصومال – أعلنت السلطات الصومالية أن سيارة ملغومة فجّرت قرب فندق ومطعم وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 16.

وقال آدن عبد القادر من جهاز الأمن الحكومي: “وقع انفجار قوي ناجم على ما يبدو عن تفجير سيارة محملة بالمتفجرات… هناك ضحايا وقتلى وجرحى”.

ذكر الرائد محمد حسين لـ”رويترز”: “الانفجار دمر مطعما وقتل العديد ممن كانوا داخله وخارجه وعدد القتلى قد يرتفع”.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر طبي محلي أن الانفجار تسبب بمقتل 11 شخصا وإصابة العشرات، فيما رجحت المصادر ارتفاع الحصيلة.

يذكر أن العاصمة الصومالية شهدت السبت الماضي انفجارا، أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل بهجوم نفذه مسلحو حركة “الشباب” المتطرفة على مبنى وزارتي العمل والأشغال العامة وسط مقديشو.

وتسعى حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب، ورغم أن الحركة طردت من مقديشو عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك، إلا أنها لا تزال تشكل تهديدا كبيرا وينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.

المصدر: وكالات