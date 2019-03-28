الصين – لا يقتصر الأمر على الأرقام فقط، فالشركات تشارك في حرب السخرية أيضًا.

في وقت مبكر من يوم أمس، قامت شركة Huawei بالسخرية من شركة آبل من خلال شكرها على تحمئة الأجواء إستعدادًا لحدث الإعلان الرسمي عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro. والآن، قررت شركة Xiaomi أن تقوم بنفس الخطوة من خلال السخرية من شركة Huawei.

في الواقع، لقد قررت شركة Xiaomi في هذا الإعلان الساخر إنتقاد شركة Huawei بسبب إستخدامها للمعالج الذي إستخدمته في هواتفها الرائدة التي أطلقتها في العام الماضي في الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro بدلاً من تزويدهما بمعالج جديد كليًا. وبطبيعة الحال، الإعلانات الساخرة لا تكون دائمًا صادقة بنسبة 100%، ولذلك نود أن نشير إلى أنه تم تصنيع المعالج HiSilicon Kirin 980 بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر ويضم أنوية Cortex-A76 المتقدمة. وبالتالي، هذا المعالج لا يختلف عن المعالج Snapdragon 855 الذي تستخدمه شركة Xiaomi في منتجاتها الرائدة.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالنسخة الخاصة ” Special Edition ” من الهاتف Huawei P30 Pro تأتي مع غطاء واقي خاص مرصع بكريستال سواروفسكي. وبالتالي، هذا ما يفسر لماذا لمحت شركة Xiaomi في الإعلان الساخر إلى أن كريستال سواروفسكي هو الشيء الوحيد الجديد في الهاتف Huawei P30 Pro.