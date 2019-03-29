الولايات المتحدة – نشرت وكالة “بلومبرغ” الجمعة، تقريرا سلطت الضوء من خلاله على أسوأ البورصات أداء في العالم ككل، والعالم العربي في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الوكالة الاقتصادية، إن بورصة غانا هي الأسوأ أداء على مستوى العالم في الربع الأول من 2019، بعد موجة بيع أسهم أجنبية.

وفقد مؤشر سوق غانا للأوراق المالية أكثر من 15% خلال الربع الأول، فيما جاءت بورصة سلطنة عمان في المرتبة الثانية كأسوأ بورصة في العالم، وأسوأ بورصة عربية، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط 30 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 بنسبة 7.4%.





وعن البورصات العربية التي تراجعت خلال الفترة المذكورة، أشارت “بلومبرغ” إلى تونس، وذكرت أن مؤشر سوق الأسهم “TUNINDEX” هبط بنسبة 5.5%، ليكون ثاني أسوأ بورصة عربية.

وفيما يلي رسم بياني يظهر أسوأ 7 بورصات عالمية أداء في الربع الأول من 2019:

‫المصدر: “بلومبرغ”