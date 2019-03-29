إزاحة الستار عن مشاريع الملك سلمان في تونس

إزاحة الستار عن مشاريع الملك سلمان في تونس

تونس – أطلق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، ثلاثة مشاريع في الجمهورية التونسية.

وأزاح الملك سلمان والسبسي الستار عن لوحة مشروع الملك سلمان لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة في القيروان، ومشروع الملك سلمان لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان.

ووصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الخميس إلى تونس في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.

وتأتي هذه الزيارة قبيل قمة الجامعة العربية في دورتها العادية الثلاثين والتي ستنطلق أعمالها في تونس الأحد المقبل، ويترأس الملك سلمان الوفد السعودي إليها.

المصدر: واس