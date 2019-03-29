البرازيل – وجه الادعاء الاتحادي الاتهام رسميا للرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر بارتكاب جرائم فساد وتلقّي الأموال من شركة جيه.بي.إس أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم.

وألقت الشرطة القبض على تامر، الذي تولى الرئاسة منذ 2016 وحتى نهاية 2018، في الأسبوع الماضي في إطار تحقيق منفصل واتهمته بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق كانت تطلب الرشوى مقابل مشاريع عامة.

وينفي تامر جميع الاتهامات الموجهة له ونجح محاموه في إطلاق سراحه بكفالة خلال الأسبوع الحالي.

وفي 2017 ظهر رودريجو دا روشا لوريس في مقطع مصور سجلته كاميرات مراقبة أمنية في أحد مطاعم ساو باولو وهو يحمل حقيبة كان بداخلها 128166 دولارا قال ممثلو الادعاء إنها رشوة من مالك شركة جيه.بي.إس.

إلا أن إدواردو كارنيلوس محامي تامر، نفى الاتهامات الموجهة لموكله قائلا إنها “جزء من عملية خسيسة تهدف لتشويه صورة رئيس الجمهورية السابق… هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة”.

المصدر: وكالات