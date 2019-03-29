تونس – اجتمع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، الجمعة، لتقييم مجمل تطورات القضايا الإقليمية.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي محمد الحكيم، على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في تونس، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وشهد الاجتماع الوزاري الثلاثي “تبادلاً للرؤى والتقييم حول مُجمل تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة الدفع بمسيرة التضامُن والعمل العربي المشترك”.

وحسب البيان ذاته، يأتي الاجتماع في إطار البناء على مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في القاهرة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للدول الثلاث.

والأحد الماضي، استضافت القاهرة قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لبحث عدة قضايا بينها، تطورات القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من “داعش”.

وتخشى دول في المنطقة، بينها مصر والأردن، أن تكون محطات لتنظيم “داعش” الإرهابي بعد خسارته معاقلة الرئيسية في العراق وسوريا.

الأناضول