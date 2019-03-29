ليبيا – أكد المجلس الإجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا في بيان له اليوم الخميس على أهمية الإجراءات المقترحة في كتاب “مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة” بشأن الملتقى الوطني الجامع والموجه إلى المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

المجلس الإجتماعي أشار في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن مقترح مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة يتضمن حزمة من الإجراءات المهمة المطلوب إعتمادها في مخرجات المؤتمر الوطني الجامع ، منوهاً إلى أن المقترح يكتسب أهميته من كونه صادر من جهة متخصصة ساهمت كثيراً في تقديم الرأي والمشورة لكثير من المؤسسات داخل وخارج الدولة الليبية.

وأعرب المجلس عن أمله بأن تكون ماهية مخرجات المؤتمر الجامع التي دعت إليه البعثة الأممية على مستوى طموح الليبيين وتحمل حلولاً واضحة ومحددة لمعاناتهم التي طال أمدها.

يشار إلى أن فريق عمل ” مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ” قد أرسل أمس الأربعاء مقترحاً إلى المبعوث الأممي غسان سلامة حول المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده منتصف أبريل القادم في غدامس يتكون من ثمان بنود أكد في ختامها بأن الشعب الليبي وبعد فوضى وإقتتال دامت لأكثر من ثمان سنوات يطمح للتعبير عن إرادته الحرة في إنتخابات مباشرة، نزيهة ومراقبة محلياً ودولياً، تجدد الشرعيات وتنبثق عنها مؤسسات جديدة تسير بليبيا إلى آفاق الإستقرار والإزدهار.

المرصد – متابعات