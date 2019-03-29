روسيا – أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع قيادات القوات المسلحة الذي عقد، الأربعاء 27 مارس الجاري، في موسكو، بأن البحرية الروسية ستتسلم لغاية عام 2027، نحو 180 سفينة حربية.

وقال شويغو إن “هذا ما يقضي به برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2018-2027”. وأوضح الوزير أن البحرية الروسية تتسلم العام الجاري 15 سفينة وزورقا حربيا فضلا عن 20 سفينة مساعدة.

وأضاف الوزير قائلا: “علينا أن نبذل قصارى الجهود لتهيئة البنية التحتية وكل أنواع الإمداد والتموين للغواصات النووية الحديثة الحاملة للصواريخ من طرازي (بوريه) و(ياسن)، والفرقاطات بعيدة المدى المزودة بالصواريخ فائقة الدقة وغيرها من السفن الحربية والمساعدة”.

وأشار شويغو إلى أنه “من أجل تحقيق ذلك، يجري إصلاح القواعد البحرية وإنشاء قواعد جديدة حسب برنامج تحديث البنية التحتية للقوات البحرية الروسية”.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، شيرغي شويغو، كان قد أعلن في وقت سابق أن البحرية الروسية ستتزود العام الجاري بغواصتين نوويتين وغواصة ديزل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا