وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1290.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض نحو 1.5 في المئة بالجلسة السابقة، في أكبر تراجع في أكثر من سبعة أشهر.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع وخسر نحو 1.7 في المئة منذ بداية الشهر الجاري.

لكن على أساس ربع سنوي، فإن الذهب على مسار تسجيل ثاني ارتفاع على التوالي، بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لهجة تميل إلى التيسير النقدي والمخاوف بشأن تباطؤالاقتصاد العالمي.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1288.70 دولار للأوقية.

ويتجه الدولار لتحقيق أقوى مكسب شهري في خمسة أشهر، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل آمال بأن واشنطن وبكين تحرزان تقدما في المحادثات التجارية.

وبدأ أكبر اقتصادين في العالم جولة جديدة من المحادثات أمس الخميس، لإنهاء حرب رسوم تجارية تبادلا فرضها لمدة عام.

في غضون ذلك، زاد البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7 في المئة، إلى 1357.68 دولار للأوقية اليوم، ليتعافى من أدنى مستوى في شهرين، الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وهوى المعدن، الذي يُستخدم لصناعة المحولات التحفيزية في السيارات، 6.6 بالمئة الخميس، في أكبر انخفاض منذ يناير 2017، وكان يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2015، مع تسبب المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في إطلاق مبيعات كثيفة للمعدن.

وعلى أساس شهري، يتجه البلاديوم صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ نهاية 2016.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 15.02 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين نحو 0.5 في المئة إلى 841 دولارا للأوقية.