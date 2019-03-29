روسيا – خلص بحث أعدته كلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية للأبحاث الروسية، إلى انقطاع الرابط بين العملة الروسية وأسعار النفط، الذي يعد مصدر عائدات هامة بين صادرات روسيا.

وكشف البحث أن أسعار الذهب الأسود من المتوقع أن تصعد إلى 80 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة القادمة في ظل شح معروض الخام، لكن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الروبل، حيث من المتوقع أن يعزز مواقعه بنحو روبلين أو ثلاثة فقط أمام الدولار.





وأشار البحث إلى أن أسعار الخام مطلع العام الجاري صعدت إلى 68 دولارا بفعل اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+”، وأثر العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، العضوين في “أوبك”.

وأشار التقرير إلى انحسار أثر أسعار النفط على سعر صرف الروبل خلال السنوات الماضية لجملة أسباب منها، السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الروسي ووزارة المالية في سوق العملات.





يذكر أن الروبل الروسي تراجع إلى مستويات قياسية منذ مطلع 2016 مع تهاوي أسعار النفط، وانحدر لنحو 79 روبلا للدولار، إلا أنه عاد وارتفع في النصف الثاني من العام نفسه إلى 60 روبلا للدولار.

ومع دخول اتفاق “أوبك+” حيز التنفيذ مطلع 2017 جرى تداول العملة الروسية عند 56 روبلا للدولار، ليستقر مطلع العام الجاري عند 64.

‫المصدر: “لينتا.رو”