ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي أمس الخميس السفير الألماني أوليفر أوفتشا بالعاصمة طرابلس.

السويحلي أكد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”على ضرورة قيام الملتقى الوطني الجامع بالتركيز على تمكين الليبيين من إدارة شؤونهم عبر إنتخابات برلمانية وتحصينه من محاولات لإنقلاب على المسار المدني الديمقراطي.

يشار إلى أن السويحلي قد أعلن في وقت سابق رفضه لاجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب الليبي ، مرجعا رفضه هذا إلى عدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس لأنّ الليبيين لم يختاروا النظام الرئاسي لحكم وإدارة البلاد حسب قوله.

ويأتي موقف السويحلي هذا مخالف لبيان مجلس الأمن الذي رحب باجراء انتخابات عامة في ليبيا (رئاسية وبرلمانية) ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين السراج وحفتر في أبو ظبي .