الأردن – أفادت وزارة الطاقة الأردنية، بأن العراق أنهى التحضيرات لتنفيذ مشروع أنبوب لضخ مليون برميل من النفط يوميا من مدينة البصرة بهدف تصديرها عبر ميناء العقبة، المطل على البحر الأحمر.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته “عمون” الجمعة عن وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، التي قالت إن “المشروع الآن ينتظر موافقة مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة”.

وأضافت، أن موافقة مجلس الوزراء العراقي سيتبعها توقيع اتفاقيه بين الأردن والعراق، ويبدأ بعدها تنفيذ مشروع الأنبوب، الذي سيمتد من مدينة البصرة ويتفرع إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء خلال مروره بالأراضي الأردنية، وصولا إلى ميناء العقبة ومنه إلى الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن عمان وبغداد اتفقتا خلال اللقاء الوزاري، الذي عقد في بغداد مطلع العام الحالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، على المضي قدما بالمشروع الذي يخدم مصالح البلدين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات نفط العراق، ويمنح الأردن حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا من خلال الأنبوب، الذي تقدر كلفته بحوالي 5 مليارات دولار سيتم تمويلها من خلال عقد “بناء وتملك وتشغيل”.

وكانت الوزيرة الأردنية اتفقت ونظيرها العراقي ثامر الغضبان خلال مباحثات جرت في شباط الماضي في بغداد، على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط هذا.

‫المصدر: “عمون”