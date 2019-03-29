الأردن – أعلن صندوق الزكاة عن تكفل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بسداد الالتزامات المالية المترتبة على 1500 غارمة ضمن الحملة الوطنية “أردن النخوة” لمساعدة الأردنيات المعوزات.

وانطلقت حملة “أردن النخوة” الجمعة الماضية لمساعدة الأردنيات الغارمات، وهذا العدد مكمل لهدف الحملة الوطنية لسداد ديون 5672 غارمة ممن يترتب عليهن قضايا مالية بقيمة 1000 دينار وما دون ومطلوبات للتنفيذ القضائي.

وجمع صندوق الزكاة بصفته الجهة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية، تبرعات بحوالي ثلاثة ملايين دينار.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد خلال اتصال هاتفي مع البرنامج الصباحي “يسعد صباحك”، أكد خلاله أهمية معالجة قضية الغارمات عبر جهد وطني تشاركي، قائلا “إن ما يميز الأردن أنه بلد نخوة وفزعة”.

المصدر: “عمون”