ليبيا – وجّه مكتب المنسق المقيم العام للأمم المتحدة نداء لوزارة الخارجية التونسية لسلامة أحد موظفيها في منظومة الأمم المتحدة وهو منصف قرطاس.

مكتب منسق الأمم المتحدة قال في مراسلة رسمية أمس الأول وفق لما أورده موقع سكوب أنفو أنّ أحد موظفيها وهو منصف قرطاس لا يزال مكانه غير معروف في تونس إلى الآن بعد أن سافر في إتجاه تونس على متن الخطوط الايطالية في الرحلة عدد866 وشوهد آخر مرّة في مطار تونس قرطاج.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أنّ الباحث والخبير الأممي منصف قرطاس اعترضه حوالي 12 شخصا خلال مغادرته مطار تونس قرطاج وهم يرتدون ملابس مدنية ما استصعب تحديد هويتهم عما اذا كانوا من أفراد الشرطة أم لا .

وطالب مكتب المنسق المقيم العام للامم المتحدة دعم وزارة الشؤون الخارجية للمساعدة في تحديد موقع الموظف الأممي منصف قرطاس لأسباب تتعلق بإمكانية إعتقاله في ظلّ حالته الصحية .

هذا ونشر موقع لسكوب أنفو خبر إلقاء القبض على منصف قرطاس المحقق لدى مجلس الامن الدولي والمكلف بالتحقيق في عمليات تهريب أسلحة بين تونس وليبيا الذّي تمّ اعتقاله في مطار تونس قرطاج الدولي يوم الثلاثاء الماضي لدى عودته إلى البلاد إلا أنّ السلطة الرسمية التونسية ووزارة الداخلية على لسان ناطقها الرسمي سفيان الزعق نفى في تصريح لموقع اليوم علمها بخبر إيقاف قرطاس دون تأكيد أو نفي تامّ.

يُشار إلى أن منصف قرطاس وإلى جانب صفته كمحقق لدى مجلس الأمن الدولي هو باحث بمركز جينيف للنزاعات والتنمية و ترسيخ السلم ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا وخبير في العلاقة بين الأمن والتنمية وفي الإصلاح الأمني وفي المقاومة والعنف المسلح وكذلك في آليات ترسيخ السلم وتحويل النزاعات.