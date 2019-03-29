ليبيا – قال رئيس أعيان ليبيا محمد المبشر إن أبرز التحديات التي تواجه الملتقى الوطني الجامع هي عملية توحيد المؤسسات الليبية.

المبشر أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن مخرجات الملتقى أو البنود التي يهدف إلى الخروج بها غير واضحة حتى الآن ، مطالباً بالعمل على توحيد المؤسسات كافة لما يمثل ذلك من أهمية كبيرة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة وأن عدم التوافق يمثل خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي والسلم الاجتماعي.

وشدد رئيس أعيان ليبيا على ضرورة الدفع نحو التوافق وعدم استثناء أي طرف في الملتقى والعمل على تحقيق خطوة حقيقية نحو الاستقرار.