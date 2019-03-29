ليبيا – أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس زيارة لمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء.

وزارة خارجية المؤقتة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج كان في إستقبال المستشار صالح بحضور يوسف العقوري رئيس لجنة شؤون الخارجية بالبرلمان وعبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات إلى جانب السنوسي صالح وزير الصناعة.

وعقد المسشتار صالح إجتماعاً مع الحويج ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة حيث تحدث وزير الخارجية عن فعاليات الاجتماع للفريق الرفيع المستوى الذي عقد بمدينة بنغازي لوضع ملامح السياسة الخارجية الليبية وعرض خطوات الخارجية القادمة في تطوير مكانتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبدوره، أثنى المستشار صالح خلال الإجتماع على مجهودات وخطوات وزير الخارجية الحويج الواضحة نحو تطوير العمل الدبلوماسي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن تولي الحويج هذا المنصب في هذا الوقت بالذات في زمن كثرت فيه ما وصفها بـ”الايادي المرتعشة” يعتبر شجاعة وأن دلت انما تدل على انتمائه لوطنه في أي ظرف كان وسيكون رجل المرحلة بامتياز، على حد قوله.

المستشار صالح لفت إلى أن كل الأمور ستأخذ مجرياتها الصحيحة وأنه يجب على الأجسام الشرعية في البلاد والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة التكاتف والتعاون لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد.

وبدوره،قدم الحويج شرحا وافيا حول خطة عمل وزارة الخارجية أهمها ضرورة تطوير مهارات الموظفين التابعين لوزارة الخارجية وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال الدراسات الدبلوماسية واللغات وجميع المجالات التي لها علاقة بالعمل الدبلوماسي،مشيراً إلى أن الوزارة ليست نقابة وإنما هي وزارة سيادية ولديها تراتبية في العمل وسيكون الاحتكام فيها لتولي المراكز الإدارية و القيادية مبنياً على الكفاءة والقدرة.

ومنح وزير خارجية المؤقتة شهادات شكر وتقدير لكل من المستشار صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري.