ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يوم الثلاثاء الماضي بمقر القيادة العامة بالرجمة سفراء دول الإتحاد الأوروبي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة آخر التطورات عل الساحتين المحلية والدولية.

ومن جهته، أكد المشير حفتر على سعيه لإيجاد دولة موحدة بعد المعاناة الكثيرة التي عانا منها الشعب الليبي من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه.

وأضاف القائد العام للجيش :” الليبييون عانوا معاناة كثيرة وكرامتهم ليست ببسيطة ونسعى لدولة يعيش بها الليبيين أمنين ومستقرين يتمتعون بخيرات بلادهم المحرومين منها طيلة هذه الفترة ، فالعالم يقول أن الشعب الليبي شعب فقير في وسط دولة غنية “.

وشدد المشير خليفة حفتر في ختام كلمته على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية ، مضيفاً :”بأن ليبيا اليوم ليست ليبيا بالأمس “.