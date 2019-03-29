إيطاليا – تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جائزة مصباح السلام 2019 في حفل نظم في دير القديس فرنسيس الأسيزي في إيطاليا، بحضور عدد من الشخصيات العالمية والقيادات السياسية في العالم.

وقال الملك عبد الله الثاني عقب تسلمه الجائزة: “أتسلم جائزة مصباح السلام باسم شعبي الأردني مسلمين ومسيحيين، عندما أنظر حولي في هذه الكاتدرائية الكبيرة أشعر بروح السلام التي تجمعنا، مستذكرا شهداء العمل الإرهابي في مسجدي نيوزيلندا”.

وأضاف: “أشعر بامتنان وتواضع باسم كل من يعملون من أجل مستقبل أفضل وعلى الأخص باسم شعبي الأردني”، مشيرا إلى أن “الوقود اللازم لإدامة هذا النور هو الاحترام المتبادل بيننا”.

وأشار العاهل الأردني إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوار حقيقي لتتعرف شعوب العالم على بعضها بعضا، وإيجاد طريق مشترك كي “يصل الجميع إلى مستقبل أفضل”.

ومنحت الجائزة للملك عبد الثاني، تقديرا لجهوده في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان في الشرق الأوسط والعالم.

وحضر حفل تسليم الجائزة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وعدد من الشخصيات العالمية والقيادات السياسية والفكرية والدينية.

ونال الجائزة، التي تأسست عام 1981 العديد من القادة السياسيين والدينيين، كان أبرزهم الرئیس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس البولندي السابق ليخ فالنسا، ورئيس كولومبيا السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام خوان مانويل سانتوس، والبابا فرنسيس، والبابا يوحنا بولص الثاني، والدالاي لاما، والأم تيريزا، ونالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجائزة العام الماضي.

المصدر: “عمون”