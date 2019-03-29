وحسم النصر نتيجة المباراة في الزمن المحتسب بدل الضائع عن طريق برونو أوفيني ((97)، بعد ما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل.

وسجل للنصر عبد الرزاق حمد الله (46) وبرونو أوفيني (77 + 97)، فيما سجل للهلال علي آل بليهي (35) وسالم الدوسري (79)

وبهذه النتيجة اعتلى النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 58 نقطة متقدما على غريمه الهلال بفارق نقطة.

ومنذ الدقيقة 67، أكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه محمد كانو.