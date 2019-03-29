ليبيا – أكدت رئاسة ” الحراك الوطني من أجل ليبيا ” إطلاعها على المقترحات التي تضمنتها رسالة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الموجهة إلى المبعوث غسان سلامة وترحيبها بها وذلك عقب ترحيب مماثل صادر عن المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق .

وفي بيان تلقت المرصد نسخة منه ، قال الحراك ” : انطلاقاً من مطلب الوضوح الذي تستدعيه مخرجات المؤتمر الجامع المزمع عقده في مدينة غدامس من 14 إلى 16 أبريل، والذي ستنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فمن الضروري إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا ” .

وتتكون رئاسة الحراك من الشيخ فرج بوحسن وهو من قبائل العبيدات والشيخ محمد مصباح البرغوثي القيادي في قبائل ورفلة والشيخ ابراهيم على حامد الحضيري من قبائل سبها وبعضوية عثمان بخاطرة من القطعان، والشيخ مولاي اقديدي، رئيس المجلس الاعلى للطوارق والشيخ ابراهيم بوبكر، وعلي حمودة، من المقارحة

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وشدد الحراك على ضرورة وجود مراقبة دقيقة محلية ودولية، و إلزام جميع الأطراف بشرعية الانتخابات، وما يترتب على مجلس النواب والدولة والمجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة من واجبات تتعلق بذلك .

كما شدد الحراك على ماجاء في مقترح المجمع كـ ” حصر العمليات العسكرية على مكافحة الإرهاب والخارجين على القانونوالعصابات، مع التزام الجميع بتأمين المناطق التي يسيطرون عليها، وضرورة وقف الحملات الإعلامية التعبوية، والتزام التهدئة، وأن الجيش الليبي والشرطة الليبية وجميع الأجهزة الأمنية بشكل مؤسساتي، تحت السلطة المدنية، المستمدة شرعيتها من الانتخابات البرلمانية والرئاسية ” .

وقال البيان : ” إذ نعلن تأييدنا لهذه النقاط والمقترحات التي جاءت في الرسالة المذكورة، ونطالب البعثة الأممية من خلال رئيسها بتضمينها في مخرجات المؤتمر الجامع، لنخرج بتوفيق الله تعالى من الفوضى والاقتتال الذي جثمت على بلادنا طيلة ثمان سنوات ” .

ومن جهتها رحبّت مفوضية المجتمع المدني بن وليد برسالة المقترحات الموجهة يوم الاربعاء الموافق 28 مارس من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن المؤتمر الوطني الجامع .

وأضافت : ” وإذا نعلن ترحيبنا بما جاء فيها من بنود وخاصة المتعلقة بالإنتخابات ، فأننا نؤكد دعمنا لها وندعو البعثة الأممية وعلى رأسها المبعوث السيد غسان سلامة لأخذ ماجاء بها في عين الإعتبار وتضمينها كمقترح من المقترحات التي تعمل عليها البعثة ” .

وأكدت المفوضية دعمها لأي جهود تفضي لحل الأزمة الليبية وتجمع الليبيين على طاولة واحدة ونعتبر ماجاء في مقترحات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الطريق الآمن الأمثل للعبور نحو المرحلة القادمة .

في سياق متصل أصدرت مجموعة ابناء ليبيا البيان رقم 16 موجه إلى غسان سلامة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم أكدت فيه دعمها للمقترح المقدم من طرف مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة .

وجاء فيه :

ضمن متابعتنا للعمل الوطني المستمر الهادف لإخراج بلادنا وشعبها من المحنة ، تابعنا نحن ( مجموعة أبناء ليبيا ) الرسالة الموجهة من فريق مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة حول الملتقى الوطني الليبي الجامع المزمع عقده الشهر القادم في غدامس.

وإذ نتمنى إشراك الجميع في هذا الملتقى بما يضمن تحقيق إرادة غالبية الشعب الليبي في الخروج من الأزمة عبر صناديق الإنتخابات وهو الأمر الذي لم يعد خافياً على أحد بأنه خيار الأغلبية الساحقة من الليبيين الشرفاء لا خيار الملتصقين بكراسيهم ، فإننا ننتهز الفرصة لإبداء تأييدنا الكامل لما ورد في رسالة فريق المجمع الموجهة للسيد غسان سلامة ببنودها الثمانية وخاصة مايتعلق بضرورة إلزام الجميع بقبول نتائج الإنتخابات .

إن مجموعة أبناء ليبيا و إذ تعرب عن إستعدادها التام لبذل كل ما يلزم في سبيل إنجاح الهدف الرئيسي من الملتقى الجامع ألا وهو ( التوصل إلى تاريخ محدد في أقرب الآجال للانتخابات ) مع تحديد آلياتها وقاعدتها الدستورية ، فإنها تدعو كل كل المشاركين في الملتقى لوضع هذا الهدف نصب أعينهم وتطالب البعثة بأخذ ماجاء في رسالة المجمع بعين الإعتبار .

الموقعون :

1 علي محمد يحي الرقيعي

2 محمد اللافي

3 علي حمود حسين

4 محمد سالم امبارك

5 مصطفى محمد علي مصطفى

6 احمد محمد الفيتوري

7_امال محمد عبدالرحيم الورفلي

8_عبدالسلام ناجي كريم

9 عبدالله محمد الربو

10 وائل بركة

11 خالد الحجازي

12 امال ابراهيم جلول

13 عبدالرحيم الجنجان

14 ليلي ابوسيف ياسين

15 ابوبكر محمد ارميلة

16 عمران زويد

17 محمد مرعي العماري

18 عبدالسلام رجب فلفل

19 المبروك سلطان

20 خالد ادرنبة

21 محمد احمد ديرة.

22 سعاد محمد سلطان

23 علي سعيد البرغثي

24 احمد جحا

25 مرعي عقيلة شويربات

26 احمد الهمالي

27 محمد مصباح البرغوثي