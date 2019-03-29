ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس وفدًا من أعضاء مجلس النواب بلغ عددهم 50 نائباً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

السراج إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق آخر المستجدات على الصعيد المحلي،مؤكداً على رؤيته التي تشمل مدنية الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية والفصل بين السلطات بالإضافة إلى التداول السلمي للسلطة.

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وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية دعم مسار التوافق الوطني وصولاً إلى انتخابات تجرى على قاعدة دستورية سليمة للخروج من المراحل الإنتقالية.

وتطرق المجتمعون إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين في العمل الرقابي وتطوير أداء المؤسسات الخدمية.