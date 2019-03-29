ليبيا – إستقبل رئيس أركان الوفاق الفريق محمد الشريف يوم الأحد الماضي سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوسيبي بوتشيو قريمالدي رفقة الملحق وضابط الاتصال العسكري لدى وزارة الدفاع الإيطالية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الوفاق سبل تعزيز وتوثيق التعاون العسكري بين البلدين.

ومن جهته،أكد السفير الإيطالي على حرص بلاده للعمل بكامل الشفافية وبشكل نشط وفعال مع تقديم الدعم الفني.

وثمن بوتشيو الجهود الليبية في مجال الهجرة غير الشرعية والتي تمت السيطرة عليها حالياً بفضل جهود وعمل خفر السواحل الليبية خاصاً بالذكر الجهات العاملة في المجال الإنساني بمراكز الهجرة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والسلطات الإيطالية.

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