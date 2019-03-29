ليبيا – دان عضو مجلس الدولة الاستشاري والعضو السابق بالمؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة تصريحات غسان سلامة الأخيرة حول فساد الطبقة السياسية في ليبيا ، مؤكداً أنه بصدد رفع دعوى قضائية هو ومجموعة من أعضاء مجلس الدولة ضد رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

بن شرادة رفض في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الجمعة منطق التعميم الذي تحدث به سلامة ، متهماً اياه بالتشهير بالساسة الليبيين.

يشار إلى أن المبعوث الاممي إلى ليبيا قد كشف خلال لقاء مع قناة الجزيرة بأن حجم الفساد في ليبيا لايمكن تصوره ، مبيناً بأن كل يوم هناك مليونير جديد وطبقة المعاشات المتوسطة تتقلص أما الطبقة السياسية فاسدة ولاتهتم بمواطنيها إطلاقاً .

وأضاف :” الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد تنهب المال العام بشكل مخيف يندى له الجبين وتهربه للخارج وتعتقد بأن كراسيها منزلة من السماء ، هؤلاء يرفضون رغبة 83% من شعبهم في الإنتخابات”.

واختتم قائلاً :” النظام قائم في ليبيا منذ ثمان سنوات على السلب والنهب ، وماحدث في مرحلة ما قبل تسلمي مهامي هو إقتسام للمناصب والثروة لاغير” .