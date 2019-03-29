بغداد: إعفاء العراق من التزاماته لعدد من الدول العربية

بغداد: إعفاء العراق من التزاماته لعدد من الدول العربية

بغداد – أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إدراج قرار إعفاء العراق من 75 بالمئة من التزاماته إزاء صناديق الدعم لعدد من الدول العربية في اجتماعات الجامعة العربية المقررة في تونس الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن “الوزارة نجحت في إدراج قرار الإعفاء إزاء صناديق الدعم لعدد من الدول العربية”.

ولم يحدد البيان سبب هذا التحرك العراقي، ولكن تعاني البلاد من عجز مالي لسنوات بسبب تراكمات الحروب التي خاضها وآخرها الحرب ضد تنظيم “داعش”، إلى جانب تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية.

وفي سياق متصل، أكد الصحاف “بدء الجلسة التشاورية لوزراء الخارجية العرب بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم”

ووصل وزير خارجية العراق إلى تونس، للمشاركة في الاجتماع التمهيدي لوزراء الخارجية العرب، الذي يسبق قمة الرؤساء العرب.

وسيلتقي الوزير العراقي مع عدد من نظرائه العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: فيسبوك الخارجية العراقية + RT