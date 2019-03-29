ليبيا – دان عضو مجلس الدولة الاستشاري والعضو السابق بالمؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة تصريحات غسان سلامة الأخيرة حول فساد الطبقة السياسية في ليبيا .

وأعلن بن شرادة بأنه بصدد رفع دعوى قضائية هو ومجموعة من أعضاء مجلس الدولة ضد رئيس البعثة الأممية في ليبيا بسبب تصريحاته .

بن شرادة رفض في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الجمعة منطق التعميم الذي تحدث به سلامة ، متهماً اياه بالتشهير بالساسة الليبيين.

يشار إلى أن المبعوث الاممي إلى ليبيا قد كشف خلال لقاء مع قناة الجزيرة بأن حجم الفساد في ليبيا لايمكن تصوره ، مبيناً بأن كل يوم هناك مليونير جديد وطبقة المعاشات المتوسطة تتقلص أما الطبقة السياسية فاسدة ولاتهتم بمواطنيها إطلاقاً .

وأضاف :” الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد تنهب المال العام بشكل مخيف يندى له الجبين وتهربه للخارج وتعتقد بأن كراسيها منزلة من السماء ، هؤلاء يرفضون رغبة 83% من شعبهم في الإنتخابات”.

واختتم قائلاً :” النظام قائم في ليبيا منذ ثمان سنوات على السلب والنهب ، وماحدث في مرحلة ما قبل تسلمي مهامي هو إقتسام للمناصب والثروة لاغير” .