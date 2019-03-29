تركيا – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا، أن بلاده وقعت على اتفاقية حول التعاون مع روسيا لفترة 2019-2020.

وقال تشاووش أوغلو: “أنقرة راضية لأن العلاقات بين تركيا وروسيا تتطور كل يوم. وتتحسن العلاقات بين البلدين، في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى الثقافة. ويشترك الطرفان في تنفيذ مشاريع كبرى”.

وأشار الوزير التركي، إلى أن بلاده تعتزم رفع حجم التجارة مع روسيا، ليصل إلى مئة مليار دولار.

وأضاف: “في عام 2018 ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 14%. وهذا بحد ذاته دليل على أننا أخذنا نقترب من الهدف المنشود”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي يزور تركيا حاليا، للمشاركة في الجلسة السابعة للمجموعة المشتركة للتخطيط الاستراتيجي، التي تهدف لتحفيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادي والتجاري.

المصدر: وكالات