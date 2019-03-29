مصر – تصدّر مصر مدرعات من طراز “فهد”، تم عرضها في معرض “إيديكس-2018” الأخير في القاهرة، حيث أعلنت مجموعة من الدولة الإفريقية عن رغبتها في اقتناء هذه المدرعة.

وتتميز “فهد” المصرية بالعديد من الإصدارات، فمنها مدرعة قتالية “فهد 300” مزودة بقاذف هاون 120 مم، ومدرعة خاصة بالشرطة، وأخرى مزودة بمدفع 30 مم وقاذف ثنائي حامل للصواريخ المضادة للدروع بمدى 5000 متر.

ويتم تصنيع هذه المدرعة في مصانع الهيئة العربية للتصنيع بمصر، على أساس تصميمات المدرعة الألمانية TH390، لاستبدال المدرعات المتقاعدة العاملة لدى الجيش المصري.

وبدأ تصنيع “فهد” عام 1985، وتم تسليم أول دفعة من المدرعة للقوات المسلحة المصرية عام 1986، ويتم تصديرها للجزائر، والكويت، والعراق، وبنغلاديش، وعمان، وعدد آخر من المستخدمين حيث يمكن تسليحها بحزمة متنوعة من الأسلحة.

وتتوافر “فهد” بعدد من النسخ كان أحدثها النسخة “فهد – 300″، ويمكن تعديلها للقيام بعديد من الأدوار تشمل نقل الجند والقتال عبر تزويدها ببرج مسلح بمدفع من عيار 30 مم.

كما يمكن استخدامها لمكافحة الشغب، ويتراوح مدى مسيرها بلا التزود بالوقود بين 450 و700 كم حسب طبيعة الأرض، و تتراوح سرعتها بين 65 و100كم/ساعة.

المصدر: RT