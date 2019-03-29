انجلترا – حظي لاعب كرة القدم الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام، الخميس، بتكريم من الأمير ويليام دوق كامبردج في قصر “باكينجهام” بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، حصل كين حصل على قلادة (MBE) التي تعني عضوية الإمبراطورية البريطانية، وهي ثالث أعلى وسام بالبلاد.

وتم تكريم كين لقيادته المنتخب الإنجليزي للحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا العام الماضي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف المونديال بإجمالي 6 أهداف.

وأصبح كين أول هداف إنجليزي لكأس العالم منذ عام 1986، عندما توّج مواطنه جاري لينيكر بجائزة هداف مونديال المكسيك.

الأناضول