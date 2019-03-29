ليبيا – إستنكر عضو اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي بمجلس النواب زياد دغيم تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة عبر قناة الجزيرة التي إتهم فيها الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد .

وفي تصريح تلقته منه المرصد الجمعة ، وصف دغيم تصريحات سلامة بـ ” الأسلوب الرخيص ” وتحريضاً على السلطة المدنية المنتخبة وإتهامها إتهامات مرسلة بدون دليل في إشارة منه لحديث الأول عن تورط السلطة في الفساد .

وأضاف ” : أتعجب من خطاب هذا المبعوث ، فهل سلامة القابع بفرنسا وهي النجمة التي أشار لها في كلامه تبين له كيف يحب ليبيا اكثر من الليبيين ؟ ” .

وتابع : ” لقد قال سلامة أن المناصب وسيلة في ليبيا لسرقة الثروات فهل قدم حل جذري أم أنه وبتنصيب أصدقاء فرنسا بالحكم سيتوقف النهب لانهم ملائكة أم أن هذا هو المنشود من مشروعه ؟ ” .

وختم دغيم واصفاً سلامة بعدم الصدق وقال : ” لقد إلتزمنا كمجلس النواب بتوصيات باريس وأصدرنا قانون الإستفتاء منذ أربع أشهر علي أن يُجرى في فبراير وتكون الإنتخابات العامة بعض رمضان ، فلماذا لا يلتزم سلامة بهذا المسار بل يريد سلطة يختارها تنهب ثروة الليبيين علي غرار ما يحدث الآن باعترافه ” .

المرصد – متابعات