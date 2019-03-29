رانيا يوسف تثير ضجة بفيديو من داخل الجيم.. ماذا عن الوشم؟

رانيا يوسف تثير ضجة بفيديو من داخل الجيم.. ماذا عن الوشم؟

مصر – أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة كبيرة بمقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها على إنستغرام من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية “الجيم” مع مدربها محمد أبو النجا.

وعلقت رانيا على المقطع بقولها: “الوقت ده محتاج إننا نروح الجيم، الشتاء قرب يخلص ومحتاجين نشاط”، وتلقت العديد من التعليقات التي أبدى أصحابها إعجابهم بجسمها ورشاقتها، بينما هاجمها البعض لظهورها بملابس رياضية اعتبروها مثيرة.

وأظهر الفيديو وجود وشم على كتفيها اليمنى وإن كان غير واضح المعالم إلا أنها المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الوشم في لقطة لها.