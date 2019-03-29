ألمانيا – أعلنت شركة ألمانية لصناعة قطع غيار السيارات، امس، شراء شركة “وابكو” الأمريكية المتخصصة بصناعة الفرامل وتطوير تقنيات السلامة والكفاءة، مقابل 7 مليارات دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة “زف. فريدريشهافين” الألمانية الرائدة في صناعة قطع غيار السيارات.

وقالت الشركة، إنها اشترت “وابكو” الأمريكية، للاستفادة من خبراتها في مجال أنظمة فرامل المركبات التجارية، مشيرة إلى شراء السهم الواحد بقيمة 136.50 دولار.

وأضافت أن مجلس إدارة “وابكو” وافق على بيع الشركة، على أن تكتمل العملية في 2020.

وتنشط شركة “زف فريدريشهافين” في 40 دولة حول العالم، يعمل فيها نحو 140 ألف عامل، فيما بلغت إيرادات مبيعاتها 36.4 مليار يورو في 2017.

بينما توظف شركة “وابكو” الأمريكية 16 ألف عامل في 40 دولة، ويتم تداول أسمهما في بورصة نيويورك، وقد بلغت إيرادات مبيعاتها 3.3 مليار دولار في 2018.

الأناضول