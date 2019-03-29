روسيا – علقت رئيسة تحرير قناة RT ووكالة “روسيا سيغودنيا” الدولية مرغريتا سيمونيان على تصريح سفير واشنطن الأسبق لدى روسيا مايكل ماكفول أمام الكونغرس، حول دور RT في انتخابات بلاده عام 2016.

وكتبت سيمونيان في قناتها على تلغرام: “مايكل ماكفول لا يكل ولا يمل، يصر السفير الأسبق لدى روسيا على أننا نحن (من أوصل) ترامب (إلى الرئاسة).. لأن RT وسبوتنيك (وفقا لماكفول) أطلقتا أنشطة واسعة النطاق في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية وأثرتا (أيضا وفقا لماكفول) بشكل فعال على اختيارات الناخبين في عام 2016”.

وأضافت: “مراسل صوت أمريكا استلهم الأفكار من خطاب ماكفول لدرجة أنه عزا إلينا على تويتر النجاحات نفسها في انتخابات 2018.. لكن من غير المفهوم هنا من هو الذي قمنا بالإيقاع به!؟

وانتقد ماكفول يوم الخميس، خلال جلسة استماع علنية في لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأمريكي، روسيا، معربا على وجه الخصوص، عن استيائه من أنشطة RT وسبوتنيك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماكفول: “إنهم نشطون جدا في مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية” و”كانوا ناشطين في التأثير على اختيار الناخبين عام 2016″.

يذكر أن المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، أنهى مؤخرا تحقيقه في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية وسلم تقريرا نهائيا لوزير العدل الأمريكي وليام بار.

ولم يكشف التحقيق عن أي تواطؤ بين ترامب وفريقه، مع روسيا خلال الحملة الانتخابية في عام 2016، ونفى أيضا أن يكون مقر الرئيس الأمريكي على علاقة باختراق أجهزة الحزب الديمقراطي.

المصدر: نوفوستي