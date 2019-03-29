الولايات المتحدة – حلقت الطائرة العسكرية الروسية “تو-154 إم إل كا-1″، المخصصة لمراقبة الدول الأجنبية، فوق عدد من القواعد الأمريكية داخل الولايات المتحدة في إطار الاتفاق الدولي حول “السماء المفتوحة”.

ووفقا للمواقع الإلكترونية المتخصصة، فقد أقلعت الطائرة “تو-154 إم إل كا-1” المجهزة بمعدات تصوير ومراقبة، من القاعدة الجوية الأمريكية “غريت فولز” في ولاية مونتانا، ولعدة ساعات قامت برحلة غربي البلاد، في ولايتي نيفادا وكاليفورنيا.

وحلقت الطائرة على وجه الخصوص بالقرب من قاعدتي “Lemoore” و”China Lake” الجويتين وساحة “Fort Irwin” للتدريب، كما حلقت فوق قواعد “Edwards” و”Creech” و”Nellis”.

وتوجه طاقم الطائرة بعد ذلك، لمراقبة ساحة الاختبار “NTTR”، ومن ثم مصنع إنتاج الأسلحة النووية في “Yukka Flat”، بالإضافة إلى ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد حلقت الطائرة بالقرب من المنطقة “51” (قاعدة عسكرية تقع في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا تحوم حولها الكثير من قصص نظريات المؤامرة عن الصحون الطائرة الفضائية).

وقامت الطائرة بالرحلة على ارتفاع يزيد قليلا عن أربعة كيلومترات عن سطح الأرض، زاد إلى 9 كيلومترات في منطقة NTTR.

وقد تم التوقيع على معاهدة السماء المفتوحة (الأجواء المفتوحة) من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1992. وصدقت روسيا عليها بعد تسع سنوات، في عام 2001. وتمكّن هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها، من التحليق فوق أراضي بعضها البعض لمراقبة النشاطات العسكرية.

المصدر: نوفوستي