ليبيا – قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نوح عبد السيد إن الملتقى الوطني الجامع الذي دعا له المبعوث الأممي غسان سلامة منتصف الشهر المقبل إبريل لن يقدم أي حلول للمشهد الليبي.

نوح أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أن الآلية التي اتبعها المبعوث الأممي غسان سلامة في اختيار الأشخاص الذين يمثلون الأطراف الليبية تحمل الكثير من علامات الاستفهام وأنه حال خروج الملتقى ببيانه الختامي أو مخرجات ما فإنه يصعب تطبيقها حال تعارضها مع أي التكتلات الكبيرة والقيادات نظرا لعدم التوافق الكامل داخليا حتى الآن.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج معترف بها دوليا لكنها لا تملك أي سيطرة حتى الآن على كامل ليبيا والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني لا تملك سيطرة سوى على الشرق والجنوب وهو ما يؤكد أن حكومة جديدة ستضيف المزيد من الانشقاقات.

وشدد نوح على أن مسألة وضع حكومة جديدة من قبل الأمم المتحدة ستزيد المشهد تعقيدا لتصبح 4 حكومات في ليبيا دون الوصول لأي نتائج ملموسة.