نيويورك – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، إلى تقديم الدعم العسكري والتقني لبعثات حفظ السلام المنتشرة حول العالم.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الوزاري بشأن حفظ السلام والمنعقد حاليا بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال غوتيريش، إنه يناشد الدول الأعضاء “تلبية الحاجات الملحة لبعثات حفظ السلام الأممية المنتشرة حول العالم، لاسيما ناقلات الجند وطائرات الهليكوبتر ووحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وقوات الرد السريع ، وفرق الإخلاء الطبي الجوي”.

وأضاف أن “هناك حاجة ملحة لناقلات الجنود المدرعة التي تحسن كثيرا من فرص النجاة عند وقوع أي هجوم، فعلي سبيل المثال، قُتل أكثر من 119 من حفظة السلام وأصيب 397 في مالي منذ إنشاء البعثة المتكاملة عام 2013”.

ويجتمع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك علي مدار اليوم وزراء ومسؤولون من مختلف أنحاء العالم في المؤتمر الوزاري لعام 2019 حول بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام لإعادة تأكيد التزامهم تجاه هذه البعثات ومناقشة السبل الملموسة للعمل على تعزيز الأداء وحماية المدنيين.

وخاطب الأمين العام المشاركين في الاجتماع قائلا: “في جمهورية إفريقيا الوسطى والعديد من البعثات الأخرى، نحتاج إلى طائرات هليكوبتر يمكنها أن تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإجلاء المصابين والإجلاء من المناطق النائية”.

وأكمل: “وفي بعثات أخري، نحتاج إلى طائرات الهليكوبتر المسلحة ووحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع و قوات الرد السريع وفرق الإخلاء الطبي الجوي”.

وأشار الأمين العام إلي أنه على مر العقود “ساعدت عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بلدان مثل ليبيريا وسيراليون وتيمور ليشتي وكمبوديا في الانتقال من الصراع إلى السلام ووفرت الحماية لمئات الآلاف من المدنيين ، وعززت الحلول السياسية للصراع وساعدت في الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

واستدرك: “لكن عندما تصبح النزاعات أكثر تعقيدًا وخطورة، يجب على عملياتنا مواكبة ذلك لقد قُتل سبعة وعشرون من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في أعمال عنف عام 2018، ونحن ما زلنا نفتقر إلى بعض القدرات الأساسية وعلينا سد هذه الفجوات معًا”.