إيطاليا – أصبح الخطأ ممنوعا على روما (المركز الـ5) وهو يحتاج لفوز “غال” على ضيفه نابولي الثاني، الأحد المقبل في المرحلة الـ29، للمحافظة على أمله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيكون الملعب الأولمبي في العاصمة مسرحا لقمة هذه المرحلة التي تأتي بعد استراحة دولية وتشهد أيضا مباراة مهمة بين إنتر ميلان الثالث وضيفه لاتسيو السادس.

وتلقى روما (47 نقطة) صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي في المرحلة 28 هزيمة غير متوقعة (1-2) هي السابعة هذا الموسم أمام مضيفه سبال المتواضع وصاحب المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، فاتسع الفارق بينه وبين قطبي مدينة ميلانو إنتر الذي حسم قبل أسبوعين الدربي “الناري” مع مضيفه ميلان (3-2) وانتزع منه المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدما بفارق نقطتين على جاره.

وبعد هزيمته الصعبة أمام مضيفه يوفنتوس بطل المواسم السبعة الماضية (0-1) في المرحلة السابعة عشرة في 22 ديسمبر، حقق روما سلسلة ناجحة من ستة انتصارات وتعادلين قبل أن يقطعها جاره لاتسيو بفوز كبير 3-0 قبل ثلاث مراحل.

وسيحاول إنتر ميلان على ملعبه “جوزيبي مياتسا” تأكيد النتيجة التي حققها على الملعب ذاته أمام القطب الثاني في العاصمة وأحد الكبار في إيطاليا.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء كييفو الأخير مع كالياري الرابع عشر والذي حقق مفاجأة حقيقية عندما هزم قبل أسبوعين ضيفه فيورنتينا الحادي عشر 2-1،.

ويلعب السبت أودينيزي مع جنوة، ويوفنتوس “المتصدر” مع إمبولي وسامبدوريا مع ميلان، وتستكمل مباريات المرحلة الأحد فيلتقي أيضا، بارما مع أتلانتا، وفيورنتينا مع تورينو الذي لا يتخلف إلا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو وأتالانتا، فروزينوني مع سبال، وبولونيا مع ساسوولو، إنتر ميلان مع لاتسيو.

المصدر: أ ف ب