عبرت عضو مجلس الدولة الإستشاري القيادية في جماعة الإخوان ( عضو مجلس شورى الجماعة ) ماجدة الفلاح عن رفضها لتصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة التي اتهم فيها الطبقة السياسية في ليبيا بالفساد.

وأوضحت الفلاح وهي قيادية أيضاً في حزب العدالة والبناء أن هذه التصريحات توجه الاتهام للجميع دون ذكر أسماء، مؤكدة أنها ترفض هذا الأسلوب “بقوة”، حسب ما نقلت عنها شبكة الرائد الإعلامية المقربة من الحزب .

وطالبت الفلاح بالإسراع في قيام الدولة التي تعتمد مبدأ الشفافية ومحاسبة كل فاسد تثبت عليه التهمة، مشيرًا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تشهد على وجود فساد في ليبيا.

يُذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة اتهم، الاربعاء، عبر لقاء تلفزيوني على قناة “الجزيرة”، الطبقة السياسية في ليبيا بالفساد وتهريب الملايين الى الخارج ونهبها وإفقار الشعب .

المرصد – متابعات