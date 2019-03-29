انجلترا – تتكرر المشاهد خلال مباريات كرة القدم للاعبين يقومون بعادة غريبة تتمثل في رشف القليل من الماء ثم بصقه بدلا من ابتلاعه، فهل يوجد تفسير علمي لهذا التصرف أم أنه مجرد عادة سيئة؟

وتتعدد التفسيرات التي تتجه نحو ضرورة ترطيب اللاعبين لأفواههم نتيجة استنشاق الهواء عبر الفم ما يؤدي لجفاف منطقة الحلق.

لكن السر الحقيقي الذي يجهله الكثيرون هو أن اللاعبين يقومون بهذا الفعل على أرض الملاعب تحت مسمى “مضمضة الكربوهيدرات”.

ونشر موقع “dailyactive” البريطاني تقريرا يفسر هذا الأسلوب، إذ يتمضمض اللاعب بمحلول لمدة 5 إلى 10 ثوان ثم يتخلص منه سريعا، ورغم أن ذلك يبدو مقززا، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن المضمضة بمحلول الكربوهيدرات والذي يسمى بـ”إلكترولايتس”، تعزز من مستوى الرياضيين في النشاطات ذات الجهد العالي والتي تدوم مدتها حوالي الساعة.

وتساعد المضمضة على الحفاظ على توازن السوائل خلال المباراة والشعور بالانتعاش والنشاط، ويعود سبب عدم ابتلاع هذا المحلول إلى تسببه بالألم للاعبين في حال وصوله إلى المعدة، بسبب خلوها من الدم الذي يتم ضخه إلى العضلات أثناء الحركة.

كما تجنب المضمضة اللاعبين العديد من الأعراض الهضمية، خاصة إذا كان تركيز المحلول قويا.

وتكررت مشاهد بصق المحلول عديم اللون في مونديال روسيا من طرف البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي هاري كين.

المصدر:dailyactive.info