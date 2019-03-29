ليبيا – طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون العسكرية اللواء أحمد عون في كتاب له بإعفائه من منصبه .

اللواء عون قال في خطابه والذي تلقت المرصد نسخة منه إنه يستشعر بأن جهوده لم تحدث فارقاً ذي بال عقب محاولات بذلها لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت منظومة قيادة وسيطرة واحدة.

وأضاف: ” منذ بداية الأزمة والإنقسام في ليبيا سعيت وتواصلت مع جميع الأطراف بمختلف مناطقهم وتوجهاتهم وتطوعت مع المخلصين للمساهمة في تجاوز محنة الوطن وإستكمال تفعيل المؤسسة العسكرية تحت منظومة قيادة وسيطرة واحدة وجعلها قوة ردع لحماية الليبيين وللحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وإستقرارها بتشجيع قانون العفو العام و المصالحة”.

ولفت المستشار عون إلى أنه قدم لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ملف لتوصيات ومقترحات ومبادارت في 28 مرفقاً إلا أنها لم تجد تجاوباً مع معظمها من السراج .

وكشف اللواء عون بأن أهم هذه المقترحات قدمها بتواريخ “3.6.7 “من شهر مارس لعام 2018لإتخاذ تدابير مبكرة وفعالة لتأمين الجنوب وتعيين قيادة عسكرية له إلى جانب حرس الحدود والتنسيق الميداني مع شركاء حكومة الوفاق بالمنطقة الشرقية لتوحيد الجهود وتجنيب أبناء الجيش الواحد مخاطر التصادم والإقتتال.

وأعرب اللواء عون عن تمنياته بأن تتعافى ليبيا من أزمتها وإنهاء إنقسامها وتقضي على الفتن والتهديدات والمخاطر التي تواجهها بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات