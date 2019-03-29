انجلترا – أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا يحب ضياع وقته في أشياء غير مفيدة لأنه يركز على أن يصبح لاعبًا أفضل.

وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية: “لا أحب لعب البلايستيشن، لم ألعبه طوال حياتي”.

وأضاف: “أعتقد أن البلايستيشن يُهدر الوقت، وأنا لا أحب إضاعة وقتي في أي شيء في العالم”.

وواصل السنغالي: “لم أقيم أي حفل من قبل لنفسي، لا أشغل رأسي بهذه الأشياء، إذا أهملتها سأصبح لاعبا أفضل”.

ويعيش ماني فترة تألق مميزة مع ليفربول هذا الموسم، حيث يحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو المتصدر، ما جعل اللاعب مطلوبا بقوة لدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد سيخصص 500 مليون يورو، لإعادة بناء الفريق الملكي في الصيف المقبل، عن طريق ضم لاعبين مميزين.

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