ليبيا – إستنكر مقرر مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام السابق منذ سنة 2012 محمد أبو سنينة في خطاب له أمس الخميس ما ورد على لسان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من تصريحات عبر قناة الجزيرة التي إتهم فيها الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد.

أبو سنينة أوضح في خطابه الموجه للمبعوث الأممي باسم مجلس الدولة الاستشاري الذي تلقت المرصد نسخة منه أن سلامة القى “تهم جزافاً” على الطبقة السياسية بلا بينة أوتحديد مسؤولية جهة أو شخصيات معينة متهمة بالفساد حسب قوله.

وعدّ الخطاب التهم التي وجهها سلامة مفادها التعميم غير المنصف في حق الطبقة السياسية والأجسام الحكومية في الدولة الليبية والتي ساوت بين المتورطين في الفساد ومن وصفهم بـ”الثلثة من الوطنيين الشرفاء المحاربين للفساد الساعين لبناء الدولة” الذين لا تخلو منهم مؤسسة في الدولة الليبية وجهودهم معروفة وبينة للشعب الليبي، على حد وصفه.

وقال :” إن مثل هذه التصريحات الملقاة على عواهنها والتي انتشرت وذاعت بمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ليست سبيلا قانونيا لمحاربة الفساد والمفسدين بل إنها تسيء إلى المسؤولين الشرفاء الوطنيين وتقلل من ثقة الناس بهم وتجعل من الجاني والمجني عليه شركاء في الجريمة عليه”.

واعتبر مجلس الدولة أن مثل هذه التصريحات تعد تشويها متعمداً للمؤسسات الحكومية وعلى رأسها مجلس الدولة ، داعياً المبعوث الأممي إلى تحديد موقفه منها إما بإثبات ماتم إدعائه وتحديد المقصود منها شخصا ومعنى أو الإعتذار والتبيين لئلا يساء فهمها وتتخذ مطية في المؤسسات والشخصيات الإعتبارية دون قيد أو شرط.

مجلس الدولة أكد في ختام بيانه على حرصه لتحقيق العدالة وسيادة القانون ومحاربة الفساد بكافة أنواعه ومختلف صوره وفضح رموزه وممارسيه.