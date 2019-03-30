انجلترا – ابتعد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف سجله في مرمى مضيفه فولهام، اليوم السبت، ضمن الجولة 32 للبريمير ليغ.

وسجل أغويرو الهدف الثاني للسيتي، في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز أغويرو بذلك صدارته لقائمة هدافي البريمير ليغ، برصيد 19 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن الرباعي: النجم المصري محمد صلاح، وزميله في فريق ليفربول المهاجم السنغالي ساديو ماني، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال.

المصدر: RT