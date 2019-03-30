ليبيا – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بزيارة إلى تونس يومي 30 و31 الشهر الحالي لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة التونسية هذا العام.

مشاركة موغيريني في القمة ستكون بحسب البيان الأوروبي الصادر بهذا الشأن وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية فرصة لتعميق الصلات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وستشارك موغيريني باسم الاتحاد الأوروبي قبل افتتاح القمة في اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا التي تضم أيضاً كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وستعيد المسؤولة الأوروبية التأكيد خلال هذا الاجتماع على دعم الاتحاد لمخطط المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة والرامي إلى التوصل إلى عملية انتقال سياسي مستدام نحو الديمقراطية في ليبيا.