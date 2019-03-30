البابا فرانسيس إلى المغرب في زيارة لتطوير الحوار بين الأديان

البابا فرانسيس إلى المغرب في زيارة لتطوير الحوار بين الأديان

المغرب – يبدأ البابا فرانسيس اليوم السبت زيارة إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، سيبحث خلالها مع الجانب المغربي سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

وكتب موقع “الفاتيكان نيوز”، أن الزيارة الرسولية الـ28 للبابا فرانسيس التي سيبدأها اليوم السبت إلى المغرب، والتي تحمل شعار الحوار بين الأديان، تأتي إتماما لتلك التي قام بها يوحنا بولص الثاني عام 1985.

وتزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا، حيث سيلقي العاهل المغربي والبابا كلماتهما أمام حوالي 25 ألف شخص ينتظر حضورهم في ساحة مسجد حسان.

ومن المقرر أن يتوجه البابا فرانسيس والملك محمد السادس بعد ذلك إلى القصر الملكي بالرباط لمباحثات ثنائية، قبل أن ينتقلا إلى معهد محمد السادس لتكوين الأئمة في المدينة الجامعية بالعاصمة.

وسيخصص البابا فرانسيس اليوم الثاني من زيارته للمسيحيين، وسيحتضن المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط قداسا سيحضره نحو 10 آلاف شخص.

وزار البابا في فبراير الماضي الإمارات، في أول زيارة له إلى بلد عربي، ووقع مع شيخ جامع الأزهر أحمد الطيب هناك على “وثيقة من أجل الأخوة الإنسانية” تنادي باحترام حرية العقيدة والتعبير، وحماية دور العبادة.

المصدر: وكالات