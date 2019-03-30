ليبيا – ألقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الجمعة كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية المنعقده بتونس.

الجهيناوي أكد وفقاً لمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أنه يظل تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا وإعادة الأمن والاستقرار إليها والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة كيانها، من أوكد المسائل التي تستوجب مواصلة جهود الجمع وتضافرهم لمساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم.

وأشار إلى أن تجاوز الخلافات يتم من خلال تغليب منطق الحكمة والالتزام بنهج الحوار والتوافق ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار سبيلاً للحل على أساس مقتضيات الاتفاق السياسي والمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ونوّه إلى أن تونس ماضية في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع الجزائر ومصر في جهودها ومساعيها من أجل تكريس حل ليبي ليبي للأزمة، مشدداً دعمها الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي غسان سلامة لاستكمال تنفيذ مختلف مراحل خطة العمل من أجل ليبيا.