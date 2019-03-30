ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على أن دخول الجيش لمدينة غريان يمثل أهمية كبرى خاصة أنها من أهم المناطق القريبة لطرابلس.

الخيالي أشار في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” اليوم السبت، تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المدينة تربط طرابلس بالجنوب الليبي ولا يفصلها عن طرابلس سوى مدينة ورشفانة حيث تبلغ المسافة نحو 80 كيلو متراً وتتحكم في حركة الذهاب والإياب لمطار طرابلس.

وشدد الخيالي على أن الأمر لا يقتصر على الأهمية الجغرافية خاصة أن غريان تضم العدد الأكبر من القبائل والسكان في محيط طرابلس مما يعني أن الجيش بات فعليا على مشارف العاصمة.

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة قد نشرت أمس الجمعة لقطات مصورة لوحدات الجيش أثناء تجولهم في مدينة غريان.