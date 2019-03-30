بغداد – نشرت الممثلة المصرية إلهام شاهين، صورا لها أثناء زيارتها للعراق وتحديدا في منطقة الكاظمية ببغداد، حيث ضريح الإمام موسى الكاظم.

وظهرت إلهام شاهين وهي ترتدي الحجاب، وأبدى جمهورها إعجابه بشكلها وهي تغطي رأسها، خاصة وأنها في زيارة إلى موقع ديني في العراق.

ومنذ أيام، نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، صورة لها خلال تأدية مناسك العمرة، وظهرت فيها بالعباءة والحجاب الأسود.

يشار إلى أن إلهام شاهين تغيب منذ 3 أعوام عن الدراما التلفزيونية منذ آخر مسلسلاتها “ليالي الحلمية” الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2016.

المصدر: RT