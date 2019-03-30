ليبيا – أعلن النائب فتحي القباصي تأييده. لمحاربة الفساد وذلك في معرض تعليقه على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة بالخصوص معلناً رفضه منطق التعميم .

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك دعا القباصي لإظهار كل من تثبت عليه تهمة الفساد لكي ينال الجزاء المستحق بدل التعميم .

وأضاف : ” لا للتعميم ولا لنعيق البوم من حثالات الفيسبوك و الاعلام المضلل ” وقد أثار وصفه للنشطاء الذين تداولوا الموضوع بالحثالات ردود فعل مستنكرة على صفحات التواصل الإجتماعي .

وطالب 37 عضو من أعضاء مجلس النواب بينهم القباصي النائب العام بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى صحة الاتهامات التي وجهها المبعوث الأممي غسان سلامة، وان كان يمتلك أدلة تؤكد الفساد المالي وتهريب الاموال، من أجل معاقبة مرتكبيها.

كما طالب النواب النائب العام في بيان لهم أصدروه أمس الجمعة بأن يقدم سلامة أدلته على ما ورد في تصريحاته عن فساد الطبقة السياسية، مضيفين إن ذلك من اجل تقديم الفاسدين ممن ذكرهم إلى العدالة لتأخذ مجراها.

ووصف البيان إتهام سلامة للطبقة السياسية بالفساد وإغتصاب الأموال العامة وإعادة إستثمارها وغسلها في الخارج وولادة مليونير جديد كل بأنه إتهام خطير .

ولفت البيان إلى انه ” في حال لم يستطيع سلامة تقديم ادلة على صدق تصريحاته، فليعلم الليبيين أن تلك التصريحات ما كانت إلا مجرد ابتزاز سياسي هدفه من جهة الضغط على الساسة للقبول بالإملاءات التي سيمليها عليهم في المؤتمر الجامع ومن جهة اخرى حشد الدعم الشعبي للمؤتمر من خلال تهييج الشارع الليبي ضد السياسيين بهدف إضعاف ارادتهم ليفرض ما يريده من اجندة وتمريرها ” .

وطالب البيان النائب العام إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق في مدى صحة هذه الاتهامات وما إذا كان بحوزة من صدرت عنه ادلة تفيد بارتكاب جرائم فساد مالي أو تهريب أموال ومعاقبة مرتكبيها وفقا لأحكام القانون الليبي.

المرصد – متابعات